Artvin'de acı olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye’de meydana gelen depremden kurtularak ailesiyle birlikte Artvin'e yerleşen 7 yaşındaki çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremden kurtulan 7 yaşındaki Erdal Orbay, ailesiyle Artvin'in Arhavi ilçesine yerleşti.
Artvin'e yerleşen Orbay, 5 katlı binanın 2. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Orbay, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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