Yer: Çorum... Eşyalarını balkondan atıp evi ateşe verdi, gözaltına alındı
Çorum’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyalarını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T'yi gözaltına aldı.
ALMANYA'DA YAŞIYORMUŞ
Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Çorum'a geldiği öğrenildi.
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