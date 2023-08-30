Yer: Çorum... Eşyalarını balkondan atıp evi ateşe verdi, gözaltına alındı

Çorum’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyalarını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:13
Yer: Çorum... Eşyalarını balkondan atıp evi ateşe verdi, gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T'yi gözaltına aldı.

ALMANYA'DA YAŞIYORMUŞ

Evdeki yangının söndürülmesinin ardından polis merkezine götürülen Hasan T'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Çorum'a geldiği öğrenildi.


Player Alanı
çorum Yangın

İlgili Haberler

Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı
Çorum’da silahlı saldırı: Kuaför dükkanını kurşunlandılar!

Çorum’da silahlı saldırı: Kuaför dükkanını kurşunlandılar!
Çorum'da dehşet: Küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

Çorum'da dehşet: Küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

En Çok Okunan Haberler