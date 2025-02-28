Artvin’de çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu

Artvin’de bir binanın çatısından düşen kar kütlesi kaldırıma çarparken, o sırada yolda yürüyen yaşlı adam saniyelerle kurtuldu.

Artvin’de çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:53

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, çatıların üzerindeki kar kütlelerini tehlikeye dönüştürdü. İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısından kopan büyük kar kütlesi hızla kaldırıma düştü. Tam o sırada yolda yürüyen yaşlı adam, son anda geriye adım atarak karların altında kalmaktan kurtuldu.

Olayın tanıklarından esnaf Murat Topal, çatıdaki karın düşeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Cadde esnafı ve belediye çalışanları önlem almıştı. Ancak tam o anda bir amcamız yolda yürüyordu ve son anda kurtuldu. Neyse ki herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Esnaf Erbil Karaca ise belediye ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı sırada çatıdan sarkan karları fark ettiklerini ve olası bir tehlikeye karşı içeri girdiklerini söyledi. Karaca, "Tam içeri girerken büyük bir kar kütlesi aşağı düştü. Neyse ki kimse zarar görmedi" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Artvin #kar kütlesi

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