Artvin'de seyir halindeki kamyonet bir anda alev topuna döndü!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:52

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Elmalı köyünde karla kaplı yolda seyreden Çağlar Yıldırım yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümden alev aldı.

Kamyonetinden duman yükseldiği gören sürücü, araçtan çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.



