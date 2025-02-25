Artvin'de 'kar' etkisi: Ahır çöktü, 50 küçükbaş hayvan öldü

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:23

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:04

Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde Hüsnü Gümüşkaya’ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırın, gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöktü.

Çökme sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50’si enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine, Artvin AFAD ekipleri ve HOPAK gönüllüleri olay yerine sevk edildi.

Köy yolu, iş makinesi yardımıyla açılarak, ekiplerin çalışmaları için uygun hale getirildi. 5 saat süren zorlu çalışmaların ardından, enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

İşletme Sahibi Hüsnü Günüşkaya yaptığı açıklamada, "Gece bir anda ahırın çatısı çöktü. Çok sayıda hayvan öldü. 150 yakın kuzum var. Hepsi dışarda kaldı. Eğer bir yardım yapılmazsa çadır gibi, kuzularda kısa sürede hayatını kaybede bilir" dedi.

5 SAATLİK ÇALIŞMA

HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü ise, "Hopa ile Kemalpaşa ilçemiz arasında bulunan Kopmuş mevkide gece bir vatandaşımızın küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısı çöktüğü ihbarını aldık. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası 1 metre karın altında canlı ve telef olmuş hayvanları çıkardır" diye konuştu.

Veteriner hekim Yunur Onur Morgül da, "Ağılların büyük bir kısmı kökmüş, içerisinde koyunlar ve kuzular, gebe hayvanlar vardı. Yaklaşık 20 ölü çıkardık ama kuzulardan çok zayiat var. Yaralı hayvanlar var onların sabaha kadar durumlarını katip edeceğiz. Acilen buraya çadır lazım" ifadelerini kullandı.