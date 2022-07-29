Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu
Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu.
Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam saatlerinde çay toplayan Hakan Ergin'in (50), topladığı çayı doldurduğu bohça yamaçtan yuvarlandı. Ergin, yamaçtan aşağıya inerek bohçayı aramaya başladı.
Aradan zaman geçmesine rağmen Ergin geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Hakan Ergin, saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide sağ olarak bulundu.
Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Video Haberler
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
- 'Sigara' tartışmasında babasını öldüren çocuk tutuklandı
- İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Arabalar otoparkta kaldı!
- 2 kızını darbetmişti: O anne gözaltına alındı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Zelenski’den 'tahıl koridoru' açıklaması
- Soyer, darbedilen kadın şoförü otobüsünde ziyaret etti
- '0-2 yaş grubunda 3 hasta yoğun bakımda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyar dolarlar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- AKP'de 'parti devleti' krizi