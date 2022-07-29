İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayıp istihbarat aracı'yla ilgili soruya yanıt

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:43

Cumhuriyet Halk Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Emin Aslan’ın ortam dinlemesi yapan araçlardan birkaçının kaybolduğu, bir tanesinin de eski belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kullandırıldığı yönündeki ifadeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirmişti.

Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bu araçlardan birinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e yakınlığı ile bilinen Ahmet Ertürk’ün kullandığı mavi renk Volkswagen Golf araç olduğuna dair iddialar soruşturulmuş mudur?” diye sormuştu.

SOYLU YANIT VERDİ

Taşcıer'in yönelttiği sorulara İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Gelen yanıtı Twitter hesabından paylaşan Taşcıer, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir yanıtsız yanıt daha aldım! Hem Telekulak Komisyonu'nda ifade edilen, hem de Gökçek'in sağ kolu olarak bilinen kişinin markası rengine kadar söylediği 'ortam dinlemesi yapan araç' meselesini sordum, gelen sözde cevap bu. Neyi gizliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yanıtı: