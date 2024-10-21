Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:58

Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Tunceli #Feribot #feribot seferleri

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