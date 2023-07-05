Artvin’de Çoruh Nehri'ne düşen sürücü 44 gündür aranıyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:42

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:42

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı.

Arama kurtarma çalışmalarına 44 gündür devam eden ekipler şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadı.