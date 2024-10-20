Artvin'de doğalgazdan zehirlenmesi: 1 ölü

Artvin'in Şavşat ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi tedavi altına alındı.

Artvin'de doğalgazdan zehirlenmesi: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:15

İlçenin Yeniköy Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evinde ailesiyle yaşayan Barış Gümüş'ten (17) haber alamayan arkadaşları, durumu Gümüş'ün işteki babasına bildirdi.

Bunun üzerine eve giden aile bireyleri, Barış Gümüş ile babaannesi Bilor Gümüş'ün (70) yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri anlaşılan Barış ve Bilor Gümüş, sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan Bilor Gümüş ise Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gümüş'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Etiketler: #Artvin #doğalgaz #Zehirlenme

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