Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı!
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.
Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.
Öte yandan heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.
Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
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