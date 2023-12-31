Artvin'de heyelan: Karayolu kapandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin-Ardahan kara yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan karayolu nun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, karayoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.
Karayoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.
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