Artvin'de heyelan paniği! Apart otelin istinat duvarı çöktü: 1 yaralı

Artvin'de meydana gelen heyelanda bir apart otelin istinat duvarı çöktü, 1 kişi yaralandı. Duvarın çökmesi ile 2 blok ve 4 oda zarar gördü.

Artvin'de heyelan paniği! Apart otelin istinat duvarı çöktü: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:30

Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde saat 09.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu bir apart otelin istinat duvarı çöktü. Heyelanı fark edip, odasından ayrılan 1 kişi ayağından hafif yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ergün, "Otelimiz, 2 katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir apart otel. Duvarın çökmesi sonucu 2 blok ve 4 oda zarar gördü. 1 vatandaşımız ayağından hafif yaralandı. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. 


Etiketler: #Artvin #artvin valisi

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