Artvin'de heyelan riski: Çatlaklar oluşan 8 ev boşaltıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde toprak kayması, zeminde yarıklar ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. Oluşan çatlaklar ve toprak kayması nedeniyle ilçede 8 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Artvin'de heyelan riski: Çatlaklar oluşan 8 ev boşaltıldı
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DHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:41

Kent genelinde etkili olan sağanak Arhavi ilçesine bağlı Dereüstü köyünde heyelan, zeminde yarıkların ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu.

Köy halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 EV RİSKİ ALTINDA

Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemelerde 8 evin heyelan riski altında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 8 evin sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemleri alarak heyelan riskli alana girişi yasakladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığını belirterek, "Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler" dedi.

Ergün ayrıca, kentte kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını da aktardı.


Etiketler: #artvin valisi #Artvin

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