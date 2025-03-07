Ardahan'da durdurulan araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı!
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Bir kişinin üst aramasında da, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Ardahan-Artvin arasındaki Şavşat karayolunda iki otomobili durdurdu.
Araçlardaki Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücüler de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: #Ardahan #düzensiz göçmen #Kaçakçı #Yabancı uyruklu
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Bahçeli'nin sağlık durumuna dair MHP'den yeni açıklama
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı!
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Fenerbahçe turu zora soktu!