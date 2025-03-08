Operasyonu Vali duyurdu! Malatya'da 'uyuşturucu' baskını: 2 gözaltı
Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.
2 KİŞİ YAKALANDI
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Malatya
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Dev santrali sattılar!
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Emekli ikramiyesine zam geliyor!