Operasyonu Vali duyurdu! Malatya'da 'uyuşturucu' baskını: 2 gözaltı

Malatya'da 1167 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonu Vali duyurdu! Malatya'da 'uyuşturucu' baskını: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:45

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1167 sentetik ecza hap ele geçirildiğini kaydetti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Malatya

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