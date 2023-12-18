Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:53

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:53

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın yaşadığı mağduriyet, üniversitesinin "duyurular" sayfasında yayınlandı. Söz konusu metinde, Zülfikar ile ailesinin bir otelde rezervasyon yaptırdığı, ancak saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledikleri aktarıldı. Yurttaşlar, Osman Bülent Zülfikar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Osman Bülent Zülfikar kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Bülent Zülfikar hangi okulun rektörü?

OSMAN BÜLENT ZÜLFİKAR KİMDİR?

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 1958 yılında Bitlis'te doğdu. 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Zülfikar, uzmanlık çalışmalarını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamladı ve 1986 yılında "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı" unvanını aldı. 1991 yılında doçent unvanını elde etti.

Zülfikar'ın liderliğinde, 1992 yılında hemofili hastaları ve hasta yakınları ile birlikte "Türkiye Hemofili Derneği"ni kurdu. Londra'da Akdeniz Anemisi ve Chicago Üniversitesi'nde "Kemik İliği Nakli" konularında çalışmalar yaptı.

OSMAN BÜLENT ZÜLFİKAR HANGİ OKULUN REKTÖRÜ?

2013 yılında profesörlük unvanını kazanan Osman Bülent Zülfikar, 1 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

OSMAN BÜLENT ZÜLFİKAR'IN ÖZEL HAYATI

Osman Bülent Zülfikar, Gül Zülfikar ile evlidir.