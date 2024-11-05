Artvin'de kayıp işçi 11 gündür aranıyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 11 gündür sürüyor.

Artvin'de kayıp işçi 11 gündür aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:28

Samsun’da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim’de Şavşat’ın Karaağaç köyüne geldi.

Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim’de jandarmaya Gezer’in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 11 gündür sürüyor.

İz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 80 personelle sürdüğü bildirildi.

Öte yandan bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Artvin

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