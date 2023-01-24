Artvin'de müzede sergilenen patlamamış bomba paniğe neden oldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:29

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 13:29

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde 2012 yılında itibaren ziyaretçi kabul eden Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi'nde geçen günlerde ilginç bir olay yaşandı.

Köyde düzenlenen bir eğlence sonrası müzeyi gezen Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem, patlamamış bir top mermisinin sergilendiğini fark etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlamamış top mermisini kontrollü bir şekilde patlatarak büyük bir facianın önüne geçti.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, patlamamış top mermisinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinde göstermiş olduğu dikkat ve başarıdan dolayı Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem'e başarı belgesi verdi.



