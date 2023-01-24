Artvin'de müzede sergilenen patlamamış bomba paniğe neden oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir müzede sergilenen patlamamış top mermisi, karakol komutanının dikkati sayesinde fark edilerek imha edilmişti. Karakol komutanına Kaymakam tarafından başarı belgesi verildi.

İHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:29
Artvin'de müzede sergilenen patlamamış bomba paniğe neden oldu
Abone Ol google-news

 Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde 2012 yılında itibaren ziyaretçi kabul eden Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi'nde geçen günlerde ilginç bir olay yaşandı.

Köyde düzenlenen bir eğlence sonrası müzeyi gezen Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem, patlamamış bir top mermisinin sergilendiğini fark etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlamamış top mermisini kontrollü bir şekilde patlatarak büyük bir facianın önüne geçti.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, patlamamış top mermisinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinde göstermiş olduğu dikkat ve başarıdan dolayı Arhavi Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem'e başarı belgesi verdi. 



Artvin top mermisi müze

İlgili Haberler

Anüsünde top mermisi ile hastaneye gitti, patlama riskine karşı bina tahliye edildi

Anüsünde top mermisi ile hastaneye gitti, patlama riskine karşı bina tahliye edildi
Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi

En Çok Okunan Haberler