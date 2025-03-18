Artvin'de panik anları: Bir ev heyelanda takla atarak devrildi!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:21

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:27

Bir haftadır bölgede etkili olan hava sıcaklıkları sonrasında karların erimeye başlaması ile birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan meydana geldi.

TAKLALAR ATARAK DEVRİLDİ

Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.

O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Artvin Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek dere yatağındaki suyun açılan kanal ile kontrol altına alınması sağlandı. Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.