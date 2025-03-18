Artvin'de panik anları: Bir ev heyelanda takla atarak devrildi!

Artvin’de merkeze bağlı Çamlık mahallesinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. Evlerden biri yapısal bütünlüğünü bozmadan takla atarak devrildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de panik anları: Bir ev heyelanda takla atarak devrildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:21

Bir haftadır bölgede etkili olan hava sıcaklıkları sonrasında karların erimeye başlaması ile birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan meydana geldi.

TAKLALAR ATARAK DEVRİLDİ

Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.

O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Artvin Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek dere yatağındaki suyun açılan kanal ile kontrol altına alınması sağlandı. Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Heyelan #Artvin

İlgili Haberler

Artvin Kopa'da 'heyelan' paniği! 2 katlı ev 50 metre sürüklendi...

Artvin Kopa'da 'heyelan' paniği! 2 katlı ev 50 metre sürüklendi...
Hopa'da heyelanda sürüklenen 2 katlı evin sahibi konuştu: 'Çatlak dahi yok'

Hopa'da heyelanda sürüklenen 2 katlı evin sahibi konuştu: 'Çatlak dahi yok'
Artvin'de heyelan paniği! Apart otelin istinat duvarı çöktü: 1 yaralı

Artvin'de heyelan paniği! Apart otelin istinat duvarı çöktü: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler