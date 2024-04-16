Artvin'de su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'in Arhavi ilçesinde su kanalına düşen kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçe bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki su kanalının çevresinde yürüyen Şevket Yılmaz (66), dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kanaldan yaralı çıkartılan Yılmaz, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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