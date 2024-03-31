Artvin'de seçimi kim kazandı? Artvin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:26

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:26

Artvinliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Artvin'de seçimi hangi aday kazandı?

ARTVIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Faruk Demir, AKP'den Yunus Baydar, İYİ Parti'den Oktay Dursun, Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz, YRP'den Erhan Çoban, Saadet Partisi'nden ise Zafer Alpaslan başkan adayı olarak aday gösterildi.

ARTVIN'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Artvin'de "Faruk Demir, Yunus Baydar, Oktay Dursun ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Artvin 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.