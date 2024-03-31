Artvin'de seçimi kim kazandı? Artvin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Artvin'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:26
Artvin'de seçimi kim kazandı? Artvin başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Artvinliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki,  Artvin'de seçimi hangi aday kazandı? 

ARTVIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Faruk Demir, AKP'den Yunus Baydar, İYİ Parti'den Oktay Dursun, Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz, YRP'den Erhan Çoban, Saadet Partisi'nden ise Zafer Alpaslan başkan adayı olarak aday gösterildi.

ARTVIN'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Artvin'de "Faruk Demir, Yunus Baydar, Oktay Dursun ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Artvin 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


Artvin haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...

Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...
Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?

Oy sayımı ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü oylar ne zaman sayılacak?
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?

31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu