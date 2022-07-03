Artvin'de uçuruma düşen kişi yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:16
Artvin'de uçuruma düşen kişi yaralandı
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Güreşen köyünde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Uğur Ejderoğlu, ormanlık alanda dengesini kaybederek uçuruma düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından halat bağladıkları sedye yardımıyla Ejderoğlu'nu bulunduğu yerden çıkarttı.

Tedbir amacıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ejderoğlu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Artvin uçurum köy
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