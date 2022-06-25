Beylikdüzü'nde akıl almaz olay: Hacize kızdı, otomobilini uçurumdan aşağı attı
Beylikdüzü’nde bir adam haciz geldiği gerekçesiyle sinirlenerek aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı. Şahıs, aracını uçurumdan atarken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi’nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı.
Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı.
Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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