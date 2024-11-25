Artvin'de zamanla yarış: Karda mahsur kalan 48 öğrenci kurtarıldı
Artvin'de Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle kara saplanan tur otobüsünde mahsur kalan 48 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak, bölgedeki misafirhanelere yerleştirildi.
Gürcistan'ın Batum kentindeki hafta sonu gezi programı sonrası Kars'a dönen özel firmaya ait tur otobüsü, dün gece saatlerinde Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde kara saplandı.
48 ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI
Karda ilerleyemeyen otobüste çoğunluğu üniversite öğrencisi 48 kişi mahsur kaldı. Firma görevlilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten tahliye edilen yolcular, bölgedeki misafirhanelere yerleştirildi.
Durumları iyi olan tur kafilesinde yer alanlar, farklı araçla yollarına devam ederken, kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.
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