Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...
Soğuk hava ve kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Hafta sonu birçok ilde yoğun kar yağışının ardından çeşitli illerde okullar tatil edildi. Peki önümüzdeki 5 gün havalar nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...
25 KASIM PAZARTESİ
25 Kasım Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.
26 KASIM SALI
26 Kasım Salı günü yurdun iç bölgelerinde kar yağışı beklenirken Marmara ve Ege bölgesinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.
27 KASIM ÇARŞAMBA
27 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklarda artış bekleniyor.
28 KASIM PERŞEMBE
28 Kasım Perşembe günü kar yağışının azalarak sıcaklıkların artması bekleniyor.
29 KASIM CUMA
29 Kasım Cuma günü kar yağışı beklenmiyor. Kar yağışı ve yağmurun yurdu terk edereek sıcaklıkların Marmara'da 16 dereceye kadar, Ege'de 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yıkımda son perde
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- AKP'li Güler'den Ufuk Uras'a yanıt
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Ölü ve yaralı var!