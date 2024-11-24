Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

Soğuk hava ve kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Hafta sonu birçok ilde yoğun kar yağışının ardından çeşitli illerde okullar tatil edildi. Peki önümüzdeki 5 gün havalar nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2024 Pazar, 22:05
Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

25 KASIM PAZARTESİ

25 Kasım Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

26 KASIM SALI

26 Kasım Salı günü yurdun iç bölgelerinde kar yağışı beklenirken Marmara ve Ege bölgesinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

27 KASIM ÇARŞAMBA

27 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklarda artış bekleniyor.

Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

28 KASIM PERŞEMBE

28 Kasım Perşembe günü kar yağışının azalarak sıcaklıkların artması bekleniyor. 

Meteoroloji paylaştı: Kar yağışı bekleniyor! 5 günlük hava durumu...

29 KASIM CUMA

29 Kasım Cuma günü kar yağışı beklenmiyor. Kar yağışı ve yağmurun yurdu terk edereek sıcaklıkların Marmara'da 16 dereceye kadar, Ege'de 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 

soğuk hava hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler