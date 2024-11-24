Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi... Yarın okullar tatil mi oldu?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:42

Güncelleme: 24.11.2024 - 19:42

İstanbullular tarafından beklenen kar yağışı akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi edildi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir süren sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullar 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildi.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.