Artvin'deki 1400 yıllık ağaç 'tescillenecek'

Artvin'in Borçka ilçesinde 1400 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacının 'Anıt ağaç' olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 11:31
Artvin'deki 1400 yıllık ağaç 'tescillenecek'
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Kaynarca köyünde 30 metre boyunda, 10 metre 10 santimetre çapında porsuk ağacı tespit edildi. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1400 yaşında olduğu tahmin edilen ağacın 'Anıt ağaç' olarak tescillenmesi için çalışma başlattı.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ"

İnceleme yapan Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, "Görkemli görünüşleri ile saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler, bu ağaçları önemli kılmaktadır. Bu tarz ağaçları tespit ederek, tescil edilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi. 


Artvin ağaç Porsuk

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