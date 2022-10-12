Lise öğrencisini dakikalarca takip etti, ağaçlık alana zorla götürüp taciz etti
İstanbul Maltepe'de bir erkek, evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisini zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de, 12 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir erkek, evinden çıkarak okuluna doğru giden 16 yaşındaki M.C.'yi yol üzerinde bir süre takip etti.
ARKASINDAN SARILDI
Çevrede kimse olmadığı esnada çocuğa arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu. Çocuğun çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Tacizcinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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