'Asansör boşluğuna' düştü, sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 10:00

Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren inşaatın 5 metre yükseklikteki asansör boşluğuna, önceki gün saat 19.30'da bir kişi düştü.

'SEYYAR MERDİVANLE' ULAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı haldeki Fedai Tunur'a, seyyar merdivenle ulaştı.

HALATLA YUKARI ÇIKARILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tunur, sedyeye bağlanarak halatlarla yukarı çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin tanımadıklarını söylediği, inşaat çalışanı da olmadığı öğrenilen Fedai Tunur, ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binanın girişi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.