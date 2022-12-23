Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü
İstanbul Güngören'de, kafasına yük asansörü çarpan işçi Bekir A., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merter'de bulunan bir işyerinde saat 11.30 sıralarında, Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini farkedemeyince, kafasından yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi.
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