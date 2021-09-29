Asansör kabinini sökerken yakalandı, 'Recebim' türküsünü söyledi
Antalya'da S.D (27), elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince 'Recebim' türküsünü söyleyen S.D, polis merkezine götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üst geçitinde bulunan, daha önce defalarca parçaları çalınan asansör kabinini, bir kişinin elinde çekiç ve tornavidayla sökmeye çalıştığını fark ettiler.
Durumun ihbar edilmesinin ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin geldiği fark eden şüpheli suç aletleri ile birlikte kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi S.D., kısa sürede yakalandı. S.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri fark etti. Gazetecilerin görüntü almaması için tişörtüyle yüzünü kapatan S.D., 'Recebim' türküsünü söylemeye başladı. Ekip aracına bindirilen S.D, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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