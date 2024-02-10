Asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Konya'da işyerinde yaşanan servis asansörü kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.
Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, işyerinde içinde 3 kişinin olduğu yük asansörü halatların kopması nedeniyle depoya düştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Düşen kabinin içerisinde bulunan Abdullah Sarıkaya, Muhammet Talha A. ve Musa B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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