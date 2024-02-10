Asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Konya'da işyerinde yaşanan servis asansörü kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:06
Abone Ol google-news

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işyerinde içinde 3 kişinin olduğu yük asansörü halatların kopması nedeniyle depoya düştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Düşen kabinin içerisinde bulunan Abdullah Sarıkaya, Muhammet Talha A. ve Musa B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


konya haberleri asansör haberleri işyeri haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu

İzmir'de Tarihi Asansör yakınında insan iskeleti bulundu
İş cinayeti: İlk iş gününde yük asansöründen düşen işçi öldü!

İş cinayeti: İlk iş gününde yük asansöründen düşen işçi öldü!
İşçi düşen asansörün altında kaldı!

İşçi düşen asansörün altında kaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'emekli maaş zammı' tepkisi: 'Büyük hayal kırıklığı...'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!