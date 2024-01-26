İşçi düşen asansörün altında kaldı!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arızasını gidermeye çalıştığı asansör üzerine düşen Yunus A. (33) ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:27
İşçi düşen asansörün altında kaldı!
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Olay, öğle saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğunda meydana geldi.

Yunus A., asansör arızası için çalışmaya saşladı. Yunus A.'nın üzerine asansör düştü. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yunus A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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