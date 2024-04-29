Asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarıldı
Erzincan’da asansörün arıza yapması üzerine içeride mahsur kalan anne ve küçük çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yoğurtlu TOKİ konutlarında asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süreli bir çalışma sonucu asansörün kapısını açarak mahsur kalan anne ve çocuğunu dışarı çıkardı.
Asansörden kurtarılan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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