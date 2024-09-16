Asfalt tankeri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı: 1 tutuklama
Osmaniye’de durdurulan asfalt tankerinde 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında asfalt tankerini durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada tanker kısmına çanta içerisinde saklanmış 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Asfalt tankerinde bulunan Mehmet C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #osmaniye
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