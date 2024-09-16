Asfalt tankeri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı: 1 tutuklama

Osmaniye’de durdurulan asfalt tankerinde 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Asfalt tankeri içerisinde uyuşturucu sevkiyatı: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:07

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında asfalt tankerini durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada tanker kısmına çanta içerisinde saklanmış 4 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Asfalt tankerinde bulunan Mehmet C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #osmaniye

İlgili Haberler

Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza

Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza
Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de hasat başladı: 47 bin ton üretim bekleniyor

Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de hasat başladı: 47 bin ton üretim bekleniyor
Osmaniye'de hasat başladı: 3 bin 500 ailenin geçim kaynağı

Osmaniye'de hasat başladı: 3 bin 500 ailenin geçim kaynağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler