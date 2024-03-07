Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, asfalt yüklü TIR, karşı yönden gelen otomobile ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada Mehmet Aktaş (38) öldü, 2 kişi ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:52
Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 73 SZ 571 plakalı asfalt yüklü TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı.

TIR, Viranşehir Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarını yıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan Mehmet Aktaş'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan Ercan Ş. ile Sinan K., ilk müdahaleleri sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Şanlıurfa haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Ankara'daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Olay yerinde keşif yapılacak

Ankara'daki YHT kazası davasında yeni gelişme: Olay yerinde keşif yapılacak
Elazığ'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu!

TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YRP’nin adayı Davut Güloğlu yurttaşın üzerine yürüdü, mikrofon fırlattı

YRP’nin adayı Davut Güloğlu yurttaşın üzerine yürüdü, mikrofon fırlattı
Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!

Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…
Türkiye anketinde dikkat çeken ‘Refah’ payı: AKP’deki erime seçimi etkileyecek mi?

Türkiye anketinde dikkat çeken ‘Refah’ payı: AKP’deki erime seçimi etkileyecek mi?
Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!

Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!
CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı

Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı