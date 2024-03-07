Elazığ'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca köyü mevkiinde, A.D'nin kullandığı 34 HOE 247 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 23 FS 760 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
A.D'nin cenazesi Karakoçan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.
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