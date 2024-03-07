Elazığ'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:19
Elazığ'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca köyü mevkiinde, A.D'nin kullandığı 34 HOE 247 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 23 FS 760 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

A.D'nin cenazesi Karakoçan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.


Elazığ haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı... Türkiye'nin konuştuğu kazanın tutanağı ortaya çıktı!

Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı... Türkiye'nin konuştuğu kazanın tutanağı ortaya çıktı!
Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Jason Statham, Margot Robbie, Ben Affleck, Leonardo Di Caprio... Forbes 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı
TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu!

TFF Fair Play ödüllerinde şubat ayının kazananları belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu
Özgür Özel'den, Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığına' yeşil ışık: 'Bunu yapmakta gözümü kırpmam'

Özgür Özel'den, Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığına' yeşil ışık: 'Bunu yapmakta gözümü kırpmam'
Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!
Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler
‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu

‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu
Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayı Burcu Köksal'dan yeni açıklama: 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu