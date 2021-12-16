Asgari ücret çalışanı en az 100 dolar zararda

Açıklanan asgari ücret, dolar üzerinden hesaplandı. Hesaplamalara göre asgari asgari ücret çalışanının geçen yıla göre en az 100 dolar kaybı olduğu belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 15:45
Asgari ücret çalışanı en az 100 dolar zararda
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıkladı.

Asgari ücreti açıklayan Erdoğan, "Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları?" diye konuştu.

Açıklanan asgari ücret, şimdiki kura göre 274 dolara denk geliyor. 2021 yılı için 2 bin 825 TL olan önceki asgari ücret, ilk açıklandığında 373 dolara denk ediyordu. Yeni açıklanan ücrete göre çalışanların geçen yıla göre kaybı 100 dolar.


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