Asgari ücretle geçinen emekçilerin maaşı, dolardaki artış karşısında eridi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İktidar olası bir erken seçim öncesinde ekonomide büyümeyi canlandırmak için faizleri aşağıya çekip, doları “kendi haline” bırakırken, artan enflasyonla birlikte emekçinin maaşı dibi gördü. Yıl başında aldığı ücreti yıl sonunda alamayan emekçinin maaşı dolar karşısında eridi. Asgari ücretteki erime 700 TL’yi aştı, memur maaşlarındaki erime ise 800 TL’ye ulaştı. Emeklinin hali ise perişan.

Dolardaki artış emekçilerin ücretlerini “sıfırlıyor.” Net asgari ücret yıl başında 2 bin 825 TL oldu. 1 Ocak’ta 1 doların karşılığı 7.43 TL’ydi. Asgari ücret 380 dolara denk geliyordu. Bu yıl içinde net asgari ücretin miktarı değişmedi, 1 Ocak 2022’ye kadar da değişmeyecek. Ancak bu süre içerisinde dolar da, enflasyon da artmaya devam etti. 1 Dolar, dün öğle saatlerinde 9.30 TL’ydi. Asgari ücretin karşılığı 303.7 dolara indi. Yıl başına göre asgari ücretteki erime 76.3 Dolar oldu. Bunun TL olarak karşılığı 710 TL’ye denk geliyor. Olması gereken asgari ücret ile uygulamadaki asgari ücret arasında 884 TL fark var. Türk-İş’in araştırmasına göre bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarı 3 bin 709 TL. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9 bin 932 TL. Ailenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için 3.5 asgari ücret gerekiyor.

EMEKLİ VE MEMUR DA KAYBETTİ

İşçi gibi memurun maaşı da dolar karşısında her geçen gün eriyor. Ocak 2021 itibarıyla ortalama memur maaşı 4 bin 806 TL idi. Maaş ocakta 647 Dolar’a denk geliyordu. Eylül 2021 itibarıyla ortalama memur maaşı 5 bin 212 TL. Dolar olarak karşılığı 561 dolar. Ocak ile eylül arasında maaşta 86 Dolar erime var. TL olarak erimenin karşılığı 800 TL. Emeklilerin durumu ise daha kötü. Binlerce emeklinin maaşı asgari ücretin çok altında. Düşük maaşla yaşamaya çalışan emeklinin ücreti kurdaki yükseliş ve enflasyondaki artışla birlikte iyice eridi. Ocakta en düşük emekli aylığı (işçi emeklisi) bin 500 TL’ydi. Yani o zamanki kur üzerinden 202 Dolar’dı. Temmuzdaki artışla birlikte en düşük emekli aylığı bin 627 TL’ye “yükseltildi.” Bu dün öğle saatlerindeki kur üzerinden 175 dolar yapıyor. Yıl başına göre arada 27 Dolar’lık bir fark var. Yani 251 TL.