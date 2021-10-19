Dolar ve avrodaki artış durdurulamıyor!

19 Ekim 2021 Salı, 07:39

Dolar/TL, dün sabah saatlerinde zirvesini 9,29’un üzerine taşırken, akşam saatlerine doğru 9.32'yi göstererek yeni bir rekora imza atmıştı. Avro/TL de dün sabah saatlerinde 10,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Üst üste rekorlar kıran dolar/TL, yeni güne de rekor serisine devam ederek girdi.

Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 9.37 seviyelerini test etti. Dolar, saat 06.54 itibarıyla da 9.37 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Avro/TL de bu sabah 10,91'i görerek rekor tazeledi.