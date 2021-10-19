Dolar ve avrodaki artış durdurulamıyor!

Türk Lirası, dolar ve avro karşısında değer kaybını sürdürüyor. Doların 9,37 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde, avro ise 10,91 seviyelerini test ederek 11'e dayandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 07:39
Dolar ve avrodaki artış durdurulamıyor!
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Dolar/TL, dün sabah saatlerinde zirvesini 9,29’un üzerine taşırken, akşam saatlerine doğru 9.32'yi göstererek yeni bir rekora imza atmıştı. Avro/TL de dün sabah saatlerinde 10,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Üst üste rekorlar kıran dolar/TL, yeni güne de rekor serisine devam ederek girdi.

Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 9.37 seviyelerini test etti. Dolar, saat 06.54 itibarıyla da 9.37 seviyesinden işlem görüyor. 

Öte yandan Avro/TL de bu sabah 10,91'i görerek rekor tazeledi.


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