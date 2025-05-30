Asgari ücrette ara zam için görüşmeler sürüyor: Özel’den Türk-İş’e ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebi kapsamında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, asgari ücrette yaşanan erime ve kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşmelerin tıkanması gündeme geldi. Özel, ara zam yapılmazsa ikinci altı ayda asgari ücretin geçen yıldan daha kötü hale geleceğini söyledi. Atalay ise vergi yüküne dikkat çekerek, çalışanların yılın neredeyse yarısında en yüksek vergi diliminden maaş aldığını belirtti.

“YILIN 12 AYI ÇALIŞIYORUZ, MAAŞIN İKİ AYI VERGİYE GİDİYOR”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinin aylardır sonuçlanmadığını söyledi. Ocak ayında 350 bin, Mart ayında ise 250 bin işçinin sözleşmesinin süresi dolduğunu hatırlatan Atalay, kamu çalışanlarının alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirtti.

Atalay, vergi sistemindeki adaletsizliğe de vurgu yaparak, “Eskiden Aralık ayında girilen yüzde 27’lik vergi dilimine artık Nisan ya da Mayıs’ta giriliyor. Yani yılın 12 ayı çalışıyoruz ama maaşın iki ayı vergiye gidiyor” dedi.

Toplu sözleşme sürecinin Yüksek Hakem Kurulu’na taşındığını ancak bu yapının demokratik olmadığını ifade eden Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren ve hükümet ağırlığının kararları etkilediğini söyledi. Komisyona tüm işçi konfederasyonlarının dahil edilmesi gerektiğini belirten Atalay, “DİSK de, HAK-İŞ de katılsın. Bizim için mahsuru yok” dedi.

ÖZEL: “İŞARET DİLİ DEĞİL, SANDIKTA İŞARET GEREKLİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, örgütlü mücadeleye dikkat çekerek, “En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. İşçinin hakkını koruyacak olan sendikasıdır” dedi.

Özel, geçmiş dönemlere atıfta bulunarak, “1970'lerde dört işçiden üçü sendikalıydı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu oranı yeniden yakalayacağız. Bugün özel sektörde sendikalaşma oranı sadece yüzde 9. Bu düşüş kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sendika başkanlarının artık mali taleplerini anlatmak için “işaret dili” kullanma noktasına geldiğini belirten Özel, “Bu işaret dili iyi bir fikir mi bilmem ama en iyi işaret, seçmenin sandıkta vereceği işarettir” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA ZAM ALMAZSA, GEÇEN YILDAN DAHA KÖTÜ HALE GELECEK”

Asgari ücretin alım gücünde yaşanan kayba da değinen Özel, “22 bin lira olan asgari ücret, TÜİK rakamlarına göre dört ayda 18.500 liraya geriledi. ENAG verilerine göre ise zam zaten çoktan eridi” dedi.

Geçen yıl temmuzda yapılmayan ara zamma dikkat çeken Özel, “Bu yıl da zam yapılmazsa, ikinci altı ayda asgari ücret geçen yıldan daha berbat olacak” ifadelerini kullandı. “Asgari ücrete ara zam, enflasyonun üzerinde yapılmalı ve işverenleri koruyacak teşvik mekanizmaları da oluşturulmalı” dedi.

“600 BİN KAMU İŞÇİSİ MAĞDUR EDİLİYOR”

Toplu iş sözleşmelerinde yaşanan gecikmeye tepki gösteren Özel, “600 bin kamu işçisinin 350 bini altı aydır, 250 bini üç aydır mağdur durumda. Grev hakkı olan iş kollarında bile yasaklar nedeniyle hakem heyetine gidiliyor ve çıkan kararlar işçi lehine olmuyor” diye konuştu.

“DEMOKRATİK VE KATILIMCI KOMİSYON ŞART”

Özgür Özel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun demokratik şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, “Türk-İş’in ‘Diğer konfederasyonlar yoksa biz de yokuz’ yaklaşımı çok kıymetli ve demokratiktir. Bu yapının tüm kesimlerin temsil edildiği, sonuç alınabilir bir komisyona dönüşmesi şarttır” dedi.

“SENDİKALAR SİYASETE ÖRNEK OLMALI”

Özel, sendikaların tüm farklılıklarına rağmen ortak bir dilde buluşabilmesini siyasete örnek göstererek, “Siyasetçiler birbirini tehdit etmek yerine müzakereyle çözüm üretmeli. Millet artık bu gerilimden bıktı. Siyaset kurumu yıpranırsa, demokrasinin telafisi imkânsız zararlar görmesi kaçınılmaz” dedi.

Görüşmenin ardından Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türk-İş Genel Merkezi yakınlarındaki Çankaya Müftülüğü Panko Birlik Mescidi'nde cuma namazını kıldı.



