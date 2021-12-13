Emir'den 'asgari ücret' iddiası: Görüşmeler tıkanacak, Erdoğan 'babalık' yapacak
CHP’li Murat Emir, asgari ücret görüşmelerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sözü söyleyeceği bir 'orta oyunu' oynandığını dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret için "Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" demişti.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret görüşmelerine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynayacağı role dikkat çekti.
"Bu hafta yine asgari ücret üzerinden bir orta oyunu oynanacak" diyen Emir, "Önce taraflar anlaşamıyor gibi yapılacak, görüşmeler tıkanacak ve babalık yapma rolü her zamanki gibi Erdoğan’a bırakılacak" ifadelerini kullandı.
Emir'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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