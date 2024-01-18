Balıkçılar ihbar etti: Denizde ceset bulundu

Sarıyer’de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçların çıkardığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:29
Balıkçılar ihbar etti: Denizde ceset bulundu
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Tekne ile denize açılan balıkçılar,  Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. 

Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizde erkek cesedi bulundu. 

Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.


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