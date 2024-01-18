Balıkçılar ihbar etti: Denizde ceset bulundu

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:29

Tekne ile denize açılan balıkçılar, Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi.

Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizde erkek cesedi bulundu.

Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.