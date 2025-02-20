Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu
Hatay’da Asi Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkı yaya köprüsünün ayaklarında bir erkek cesedi bulundu.
Suda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.
Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Etiketler: #ceset #asi nehri
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