Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Hatay’da Asi Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:58

Antakya ilçesinde Asi Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkı yaya köprüsünün ayaklarında bir erkek cesedi bulundu.

Suda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.

Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.


Etiketler: #ceset #asi nehri

İlgili Haberler

Ümraniye'de şüpheli ölüm: Dere kenarında ceset bulundu

Ümraniye'de şüpheli ölüm: Dere kenarında ceset bulundu
Cinayet sonrası cesetle otuz altı saat boyunca gezdi

Cinayet sonrası cesetle otuz altı saat boyunca gezdi
'Cesetsiz cinayet' sanığına müebbet hapis cezası!

'Cesetsiz cinayet' sanığına müebbet hapis cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler