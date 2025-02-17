Ümraniye'de şüpheli ölüm: Dere kenarında ceset bulundu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:23

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:30

Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.