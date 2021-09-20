Aşı olmayıp koronavirüse yakalananlar anlattı: “Çok pişmanız, herkes aşısını olsun”

20 Eylül 2021 Pazartesi, 01:00

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, aşı olmayan ve koronavirüs tedavisi gören Birol Acer ile aynı hastanede bulunan Nuray Dülger yaşadıkları süreci anlattılar.

Amasya’nın Suluova ilçesinde hakimlik yapan ve koronavirüsü ağır geçiren Birol Acer, “Bundan 10-12 gün önce üşüme, titreme ile başlayan bir süreç başladı. İlk iki gün gribimdir diye hastaneye gitmedim. Sonra süreç uzayınca ve etrafımdakilerden Covid-19’un, benim hikayeme benzediğini duyunca test olup koronavirüse yakalandığımı öğrendim. 5-6 gün boyunca öksürük krizi artıp nefes alamayınca hastaneye gittim. 7-8 gündür hastanede yatıyorum" dedi.

'AŞI OLMADIM, HASTALIĞI ÇOK ZOR ATLATTIM'

Acer devamında "Televizyonlarda aşılarla ilgili tartışma vardı, aşı karşıtı değilim normalde. Hangisi daha iyi, etkileri neler bir belli olsun. Sürece bırakalım diye biraz ihmal ettim, aşı olmadım. Bu nedenle hastalığı çok zor atlattım. Muhakkak aşınızı olun, aşı çok önemli. Aşısını olanlarla olmayanlar arasındaki süreç aşısız olanlar çok sert geçiriyor. Ben de çok ağır geçiriyorum. Buradaki doktor ve hemşirelere çok teşekkür ederim, çok ilgilendiler. Süreç olumlu gidiyor. Buradan herkese sesleniyorum; lütfen televizyonlardaki propagandalara, sosyal medyadaki propagandalara kanmasınlar. Kesinlikle aşılarını olsunlar. Aşılı olan arkadaşlarım da koronavirüse yakalandı, onlar çok hafif atlatmış. Ben 8 gündür hastanede çok ağır ilaçlar kullanarak geçiriyorum süreci. Herkes aşısını olsun, aşı çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

'AŞI OLMADIĞIMA ÇOK PİŞMANIM'

Aynı hastanede tedavi gören 7 aylık hamile Nuray Dülger de, aşı olmadığını belirterek “5 Eylül’de koronavirüse yakalandım ve bugün 16 gün oldu. Herkesin olduğu gibi bizim de köyümüz kalabalıktı. Nereden, kimden bulaştığını bile bilmiyorum. Yani nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Ayın 4’ünde köyden Amasya’ya geldik. Sadece ufak bir grip ile başladı. 5 Eylül günü de eklem ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdum. Test yapıldı ve pozitif çıktı. Aşı olmadım, aşı olmadığıma çok pişmanım. Bebeğimi kaybederim diye çok korktum. İlaç kullanamadım; antibiyotik ve serumla tedavi gördüm. Virüs ciğerlerime tutunduğu için hastalığı zor geçirdim. Çok pişmanım, çok zorlu bir süreçten geçtim. Herkese tavsiye ediyorum; mutlaka aşılarını olsunlar." diye konuştu.

Hakim Birol Acer ve Nuray Dülger sağlıklarına kavuşana kadar hastanedeki tedavileri devam edecek.