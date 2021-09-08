Van Valisi: Aşı olmayanlardan gerekirse savunma alacağız
Van Valisi Emin Bilmez, aşı olmayan kamu çalışanlarına seslenerek, "Bir mazereti olmayıp bu konuda olumsuz tavır sergileyenlerden gerekirse savunma alma cihetine gideceğiz" dedi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın önemine dikkat çeken Bilmez, virüse karşı tek silahın aşı olduğunu belirtip "Okullarımız açıldı. Tekrar kısıtlamaların olmaması, esnafımızın sıkıntı çekmemesi için elimizdeki tek kozumuz, tek silahımız aşı. İnsanlarımızı aşı etmek konusunda başta muhtarlarımız olmak üzere hepimizin elimizi taşın altına koymamız ve aşı oranımızı yükseltmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız artık sıkıldı. Uzaktan eğitimle eğitim görmeleri mümkün değil. Birçok mahallemizde sağlıklı internete girme imkanı yok. Bunun için bizim hayatımızın bir an evvel normale dönmesi lazım" ifadelerini kullandı.
"OLUMSUZ TAVIR SERGİLEYENİ UYARACAĞIZ"
İmam ve öğretmenlere aşı olmaları yönünde uyarıda bulunan Vali Bilmez, "Öğretmenlerimizin yüzde 77'sinin aşı olduğunu ama hala Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 20 bin personelden 2 bin 335 kişinin hala aşı olmadığını isim isim belirledik. Şimdi hepsine teker teker ulaşıp aşı olmalarını sağlayacağız. Aynı şekilde müftülük te çalışma tapıyor. İmamlardan aşı olmamış varsa, onların aşı olması konusunda gerekli uyarılarımızı yapacağız. Topluma önder konumda olan öğretmen ve imamın herkesten önce bir halk sağlığı sorunu olan bu konuda önderlik yapması gerektiğine inanıyoruz. Bir mazereti olmayıp bu konuda olumsuz tavır sergileyen kamu çalışanlarını da uyaracağız ve gerekirse savunma alma cihetine de gideceğiz" diye konuştu
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