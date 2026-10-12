Asimdef’den İmranlı’ya yeşil bir miras: 33 canın anısına 33 fidan, geleceğe 2 bin 300 fidan

Ankara’da yaşayan İmranlılıları birlik ve dayanışma çatısı altında buluşturan ASİMDEF, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra doğduğu topraklara yönelik hizmet çalışmalarına da devam ediyor.

Federasyon Genel Başkanı Erdal Çınar’ın girişimleri ve yoğun çalışmaları sonucunda temin edilen 2.300 fidan, Sivas’tan İmranlı’ya ulaştırılarak köy dernekleri başkanları ve muhtarlarla koordinasyon içerisinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda dağıtıldı.

33 CANIN ADI, 33 FİDANLA YAŞAYACAK

Projenin en anlamlı bölümlerinden biri ise 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan katliamda hayatını kaybeden 33 canın anısına gerçekleştirilen fidan dikimi oldu.

İmranlı’nın yetiştirdiği değerli sanatçılardan Hasret Gültekin’in mezarının bulunduğu Han Mezrası’nda, yaşamını yitiren her bir canın adını taşıyan 33 fidan toprakla buluşturuldu.

Köy Muhtarı Timur Kılıç ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen dikimde, yalnızca ağaçlandırma çalışması yapılmadı; aynı zamanda toplumsal hafızaya, barışa, kardeşliğe ve insan yaşamının kutsallığına dair kalıcı bir mesaj verildi.

Dikilen her fidanın, kaybedilen bir canın adını gelecek kuşaklara taşıması ve büyüdükçe onların hatırasını yaşatması amaçlanıyor.

“AMACIMIZ YALNIZCA FİDAN DİKMEK DEĞİL, GELECEĞE İZ BIRAKMAK”

ASİMDEF Genel Başkanı Erdal Çınar, gerçekleştirilen çalışmaların federasyonun kuruluş amaçlarıyla doğrudan örtüştüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bizler Ankara’da yaşayan İmranlılılar olarak yalnızca hemşerilerimizi bir araya getiren bir federasyon olmak istemiyoruz. Doğduğumuz topraklara hizmet etmeyi, kültürümüzü yaşatmayı ve gelecek kuşaklara güzel eserler bırakmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Sivas’ta kaybettiğimiz 33 canımızı yalnızca yıl dönümlerinde anmak yerine, adlarını taşıyan fidanlarla yaşatmak istedik. Her bir fidan büyüdükçe onların hatıraları da bu topraklarda yaşamaya devam edecek.

Diğer taraftan Kızılırmak’ın doğduğu kent olan İmranlı’mızın köylerine ulaştırdığımız 2.300 fidanla doğaya ve geleceğimize katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma bizim için bir başlangıçtır. İmkânlarımız ve hemşerilerimizin destekleri ölçüsünde ilçemize yönelik sosyal, kültürel, eğitsel ve çevresel projelerimizi sürdüreceğiz.

Bizim anlayışımızda federasyonculuk yalnızca bir araya gelmek değil, birlikte üretmek, dayanışmak ve yaşadığımız her yere değer katmaktır.

İMRANLI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

ASİMDEF Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen çalışmanın köy dernekleri, muhtarlar ve hemşeriler arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Federasyon, önümüzdeki süreçte de Ankara’daki İmranlılıların birlik ve beraberliğini güçlendirirken İmranlı’nın köylerine yönelik çevre, eğitim, kültür ve sosyal dayanışma projelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Fidanların temininden taşınmasına, dağıtımından dikimine kadar emeği geçen herkese teşekkür eden ASİMDEF Yönetim Kurulu, çalışmalarını “Birlikten güç doğar” anlayışıyla sürdüreceklerini ifade etti.