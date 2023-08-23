Sıcaktan bunaldı, 1991 model aracına klima taktırdı!
Adana'da sıcaktan bunalan esnaf, 1991 model otomobiline tavan tipi klima yerleştirdi. Mustafa Çırak adlı esnaf "Bu klimaları kamyon ve TIR'lara takıyorduk, ama sıcaklara dayanamayınca kendi aracımızda da denemek istedik" diye konuştu.
Adana'nın Pozantı ilçesinde araç aksesuarları satan Mustafa Çırak, ilçede sıcak havanın etkili olması nedeniyle TIR ve kamyonlara taktığı tavan tipi klimayı, 32 yıllık otomobiline de uygulamaya karar verdi.
Montaj sürecinde çalışanlarından destek alan Çırak, 1991 model aracına yerleştirdiği klimayı çalıştırmayı başardı. Çırak, ilçenin yüksek rakımda olmasına rağmen sıcaktan bunaldıklarını söyledi.
"SICAKLARA DAYANAMAYINCA..."
Klimanın verimli çalıştığını belirten Mustafa Çırak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu klimaları kamyon ve TIR'lara takıyorduk, ama sıcaklara dayanamayınca kendi aracımızda da denemek istedik. Taktıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık, güzel verim aldık. Aracı görenler ilgi gösterip fotoğraf çektirmek istiyor."
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